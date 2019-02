Por Javier Cappiello

Marcelo Orfila, presidente de Trenes Argentinos, brindó declaraciones sobre el estado actual del sistema ferroviario nacional que une los pueblos del interior bonaerense y a otras provincias. En diálogo con LaNoticia1.com consideró que durante el último tiempo se cambió de “mentalidad”, debido a que se pasó de “una empresa que corría trenes a una de servicios”.

“Estamos focalizados en mejorar aún más nuestra estructura interna y es por eso que logramos un importante cambio cultural. Capacitamos a más de 5000 empleados en lo que es perspectiva de género y en lo referente a ética y transparencia. Se hizo hincapié en el compromiso con el trabajo. Transformándonos en una empresa que corría trenes a una empresa de servicios. Este cambio de mentalidad es algo que vino para quedarse”, señaló.

“En líneas generales el sistema ferroviario que presta Trenes Argentinos Operaciones en los servicios al interior bonaerense se basa en mejorar día a día la experiencia del pasajero. Por eso ofrecemos en todos los ramales servicios que cuentan con coches de primera calidad con aire acondicionado y calefacción, servicio de azafatas y camareros a bordo, coche comedor con 48 plazas, coches adaptados para personas con movilidad reducida”, detalló.

Además, celebró los distintos descuentos al momento de comprar un pasaje. "Ofrecemos 40 por ciento para jubilados, 50% para menores de 3 a 12 años, 10% de descuento para compras por internet. Y menores de 3 años no abonan pasaje, para los casos en los que no ocupen asiento”, explicó

Orfila expresó que “esto se demuestra en que cada vez más gente nos elige para viajar” y destacó que “en el ramal que une Retiro con Rosario aumentó un 47% la cantidad de pasajeros pagos si comparamos 2017 frente a 2018”.

Y agregó: “Sumamos nuevas paradas a nuestros servicios como, Villa Constitución en el rosarino, Bell Ville y Rosario Sur en el servicio cordobés, Tío Pujio y Manfredi en el servicio Villa María – Córdoba para poder conectar cada vez más las ciudades y provincias del interior de nuestro país”.

Por su parte, el presidente de Trenes Argentinos sostuvo que hay “inconvenientes” y aseguró que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) destinó más de 1 millón de dólares en obras de mejoramiento vial.

“Actualmente, la mayor parte de las vías en las cuales circulan los trenes de larga distancia se encuentran concesionadas y nos encontramos con distintos inconvenientes. Por ejemplo, en el tramo Retiro – Rosario, la vía está a cargo de Nuevo Central Argentino (NCA), lo que nosotros estamos haciendo es indicar donde se podría ir a otra velocidad. Hay 36 barreras que no son puestas en funcionamiento por NCA. La ADIF invirtió 1,1 millón de dólares en adquirirlas, pero la empresa responsable de operar la vía no las toma. Si estuvieran en actividad, bajarían un montón los tiempos de traslado”, subrayó.

A la vez, Orfila resaltó el incremento de pasajes vendidos en comparación a enero del 2018. “Los números nos ayudan a continuar por este camino ya que por ejemplo en el servicio Plaza Constitución – Mar del Plata aumentamos un 10,8% los pasajeros en enero respecto al mismo mes del año anterior o en el Tren de las Sierras que logramos un récord con casi 314 mil pasajeros pagos transportados durante 2018”, puntualizó.

En tanto, el responsable de la unidad ferroviaria planteó que "por el momento no existe la posibilidad de habilitar nuevos ramales". "Nosotros decimos lo que se puede hacer y lo que no. En la mayoría de los casos, las vías no dependen de nosotros por lo que al momento de bajar un poco el tiempo de viaje nos ayudaría para poder evaluar el agregado de nuevas estaciones o frecuencias a los servicios que están corriendo en este momento”, concluyó.

Servicios de larga distancia:

Plaza Constitución – Mar del Plata

Plaza Constitución – Bahía Blanca

Retiro (San Martín) – Rosario

Retiro (San Martín) – Tucumán

Retiro (San Martín) – Córdoba

Once – Chivilcoy

Caseros – Junín

Villa María – Córdoba

Servicios regionales:

Cacuí – Los Amores y Sáenz Peña – Chorotis (Chaco)

Paraná – Colonia Avellaneda (Entre Ríos)

Salta – Güemes (Salta)

Tren de las Sierras (Cosquín – Alta Córdoba) (Córdoba)

Tren del Valle (Neuquén – Cipoletti) (Neuquén)

Posadas (Corrientes) - Encarnación (Paraguay)