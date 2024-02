Tiene 22 años, es oriundo de 9 de Julio y este viernes clasificó a su primera semifinal en Brasil y se convirtió en la gran sorpresa del ATP 500 de Río. Fue luego de vencer por 2-6, 6-3, 6-3 a la otra revelación del torneo, el local Joao Fonseca.

Del otro lado de la llave, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez protagonizarán una semifinal cien por ciento argentina y uno de ellos disputará su primera definición de un ATP 500. En tanto que en el país, las miradas se posan en el pibe de 9 de Julio.

“Ganó su primer partido ATP en el 500 de Río y tras ganar 5 Challenger en un año, ya se va asentando en el circuito”, destacaron desde la Asociación Argentina de Tenis el pasado miércoles tras ganar el encuentro ante Federico Coria que lo pondría este viernes de cara al brasileño.

El pibe de 9 de Julio ya es jugador ATP 😜@marianonavone1 ganó su primer partido ATP en el 500 de Río y tras ganar 5 Challenger en un año, ya se va asentando en el @ATPTour_ES



Ah, y la Nave se mete al top 100 desde el lunes 🚀🔝



📸 @RioOpenOficial pic.twitter.com/hG5MMtZ8Tt — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) February 21, 2024

“Esto es increíble, no sé qué decir, me siento muy bien ahora. Anteayer tuve un buen partido, pero ahora fue diferente porque Joao está jugando muy bien. Estoy muy feliz por esta victoria porque también me da la posibilidad de jugar en Santiago de Chile la próxima semana”, declaró Navone.

En cuanto al juego, analizó: “Jugué mal en el primer set y él muy bien como toda la semana. Luego yo estuve mejor en los otros sets y él estuvo más cansado que yo. Tuve mucha confianza”.

Puede interesarte

“Vengo haciendo un trabajo largo con Andrés (Dellatorre, su entrenador), mejorando cosas técnicas, pero también hay un poco del click mental, de empezar a animarme en los partidos", reflexionó el deportista bonaerense.

"Haberle ganado a Coria de la forma que le gané, sumar mi primer triunfo ATP, ser top100 y hoy salí a jugar de igual a igual. Lo mejor es mi parte mental que salgo enfocado a hacer mi partido”, reflexionó la revelación de ATP.

Cómo llegó Navone a las Semi del ATP 500 de Río