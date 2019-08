Los cigarrillos vuelven a aumentar este lunes y algunas marcas llegarán así a costar hasta 100 pesos por paquete, según la lista de precios que estará vigente desde este 5 de agosto en todo el país.

Es el cuarto incremento en lo que va del año 2019 y corresponde, por ahora, sólo a las marcas que produce en el país la tabacalera Massalin Particulares.

La suba es del orden del siete por ciento promedio y lleva el Marlboro Box, Benson & Hedges, Parliament y Virginia Slims a 100 pesos.

Marlboro Mega Box y Philip Morris Box igualan su precio en $ 93, como el Philip Morris Caps $ 93 en su versión Box 20. Chesterfield costará $ 86 en su versión Box y $ 79 en versión KS; L&M costará $ 72 en sus versiones Red KS y Blue KS.

Los precios no son "sugeridos" sino oficiales, autorizados por el Estado, y los kioscos están obligados a exhibirlos y no tienen autorización para cobrar por encima de ellos. Aun así, en todo el país se registran casos en los que los kiosqueros cobran un plus, con el argumento de que su ganancia es ínfima.