El Senado aprobó la paritaria del Congreso y, como consecuencia, las dietas de los legisladores nacionales volverán a actualizarse y superarán los $10,2 millones brutos a partir de noviembre.

Ads

La actualización de la paritaria dispara automáticamente un nuevo incremento en las dietas.

Desde abril de 2024, cada dieta se compone de 2.500 módulos más 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, lo que equivale a 4.000 módulos en total.

Ads

Con la última paritaria, el valor de cada módulo se fijó en $2.554, lo que eleva la dieta a más de $10,2 millones brutos mensuales. Los descuentos por Ganancias y aportes previsionales reducirán el monto en mano, pero aun así se mantendrá en niveles récord.

Actualmente, la percepción es de poco más de 9 millones de pesos en bruto para aquellos que habían renunciado al último incremento, en junio, y de 9,5 millones para quienes no lo hicieron.

Ads

Solo la mitad del cuerpo presentó la nota correspondiente ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para efectuar la renuncia, según publicó Agencia Noticias Argentinas.