Víctor Aiola, intendente del partido de Chacabuco, se sumó al listado de intendentes que aspiran a ocupar el cargo de gobernador de la Provincia con vistas al 2019, que detena actualmente María Eugenia Vidal.

"Ser intendente es un cargo bastante agotador desde el punto de vista de la salud, con buena voluntad se empiezan a probar el saco mío antes de que me entierren, entonces yo les dije: ‘muchachos déjense de joder, hasta el 2019 estoy yo y después capaz que siga yo’. Si es necesario no tengo ningún inconveniente (volver a presentarse), pero eso lo voy a decidir yo, no me lo van a decidir los demás. Y dentro del espacio el que quiera que me haga una interna, es así de sencillo”, aseguró.

El jefe comunal, además, durante una entrevista a Chacabuco en Red desafió a su par de Junín, Pablo Petrecca.

“Petrecca dijo que es un soldado de la Gobernadora, soy un general de la Gobernadora, porque yo, con toda mi tropa, trabajo para ella. Estoy totalmente convencido que tiene que ser así, no es que yo como radical soy un radical disidente o que critica el gobierno provincial y nacional”, apuntó Aiola.

A su vez, defendió la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal impulsada por la Provincia. “Estoy convencido que el Pacto Fiscal es una medida totalmente correcta, la Gobernadora dijo en muchos momentos que se sintió sola y yo ayer le dije a mi funcionarios: “si alguno de ustedes escribe habla o dice cosas que no están de acuerdo con el gobierno nacional o provincial se tiene que ir a la casa porque vos no podés cobrar el cargo de secretario coordinador o director y vivir de eso y por otro lado escupir para arriba y morderle la mano del que te da de comer y el espacio que te llevó al lugar”.

En tanto, días atrás sus pares de Dolores, Camilo Etchevarren, de Olavarría (Ezequiel Galli) y Junín (Juan Pablo Petrecca) dejaron entrever sus intenciones de ser gobernadores del territorio bonaerense.