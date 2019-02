El padre de la joven de 14 años que denunció ser abusada por un grupo de jóvenes en el camping "El Durazno", de la ciudad de Miramar durante los festejos de Año Nuevo cuestionó duramente la excarcelación extraordinaria otorgada a los tres acusados de la causa. A través de una carta pidió que que dejaran de "ensuciar" a su hija.

"Los jueces, los fiscales, no son claros, no nos dan tranquilidad en medio de tanta agresión", consideró Esteban (no se difunde el apellido para preservar la identidad de la menor), padre de víctima.

La carta fue dada a conocer luego de que el juez de Garantías, Saúl Errandonea, aprobara la excarcelación de Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba. Los tres están imputados responsabilizados por "abuso sexual con acceso carnal agravado", aunque continuarán detenidos en la Unidad Penal de Batán, hasta que la medida quede firme.

"Dejen de ensuciar a mi hija, dejen de mentir acerca de mi familia, solo queremos justicia", pidió el hombre. A mi hija la están ensuciando los profesionales que defienden a los violadores, intentando justificar que la aberración más sucia se perdone y que la figura de adulto responsable se minimice pidiendo la libertad de quienes no supieron contenerse ante la tentación y sumisión de una nena de 14 años", exigió el hombre.

Y agregó: "Aparentemente no alcanza con haberle arruinado la vida a mi hija y a nuestra familia, sino que pretenden como estrategia ensuciarla, culparla (...). Quien lea esto y sea padre o madre no puede ni siquiera imaginar lo que sentimos. Mucho menos lo que ella siente. La realidad es que a ella la violaron varios hombres".

En tanto, planteó decidió hacer público su mensaje "porque la familia y amigos de los abusadores se encargaron de poner nuestras caras en las redes sociales (a pesar de estar prohibido, por lo que también responderán), pero deben entender que no nos quedan más dolor ni lágrimas".