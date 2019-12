Los trabajadores de la línea 216 que pasa por Morón, Ituzaingó, Moreno y San Miguel organizaron una iniciativa en vísperas de Navidad. El interno 328, conducido por Ariel Morelli, hizo un recorrido especial, vestido para la ocasión. Repartió golosinas a los pasajeros con menores.

“La empresa me autoriza y hasta dona golosinas, pero toda la movida es armada por nosotros, los trabajadores. De hecho, mis compañeros o me compran cosas o directamente me dan la plata para que las compre yo. Tenemos una gran cantidad de caramelos, chupetines y algunas otras cositas para regalarles a nenes y nenas”, describió Morelli en conversación con Primer Plano Online.

El chofer transitó el recorrido caracterizado como Papá Noel entre las 06.30 y las 14.00. En compañía de sus hijos, disfrazados de duentes, hizo un trayecto especial que recorrió muchos barrios.

El cronograma fue el siguiente: salió de Donato Álvarez (269), en Morón, a las 06.14 rumbo a Udaondo, en Ituzaingó. Luego, a las 8.50, partió hacia Las Catonas, en Moreno; y finalizó con el trayecto hacia San Miguel cerca de las 11.30.

“Es hermoso. Se te caen las lágrimas de ver las caritas de las criaturas. Siempre pienso que hacer un mundo mejor depende de casa uno de nosotros. Y esto a mí y a mis compañeros nos hace sentir de manera maravillosa”, concluyó Morelli.