Los escombros, el inodoro y la tirantería existen, pero sólo son los restos de lo que se removió durante el verano en la Escuela N° 18 del distrito de San Pedro donde después de dos décadas lograron construir nuevos baños, cocina, patio interno y otras dependencias de ese establecimiento educativo donde se desempeña como directora Cecilia Belessi, una maestra que está feliz con la obra que sirvió como escenario para la imagen en la que cuatro docentes posaron para la campaña de protesta del Frente de Unidad Docente que discute palmo a palmo la paritaria, de cuyo acuerdo depende el comienzo del ciclo lectivo.

El sueldo no es el único reclamo que mantienen los cinco gremios más importantes del territorio bonaerense, también pelean otras batallas imprescindibles que no sólo tienen que ver con lo edilicio pero que en esta oportunidad sólo sirvieron para un papelón. Tratándose de profesionales de la educación que portan carteles que dicen “escuelas seguras” y “#6MDependeDeVidal", montar una escena para la confección de un volante fue motivo para la viralización de las imágenes de todos los sectores de la obra en construcción cuyos proyectos fueron presentados en distintas gestiones y ahora recordados por una ex inspectora de la Dirección Provincial de Infraestructura Educativa, arquitecta Sandra Mora.

Fue esa ex funcionaria quien con su comentario dejó al desnudo la realidad y aportó los datos que soprendieron a la comunidad educativa en la que se desempeñó hasta jubilarse. En una parte de su comentario embistió contra una de las maestras que forman parte de la foto para enrostrarle su falta de memoria respecto a ese proyecto: "Vos sabés mejor que nadie lo que luchamos por esta obra. Ya que sacaron fotos, muestren los baños nuevos, cocina nueva, techo en galería, sala de gabinete, aberturas y patio nuevos", dijo y agregó: "No te vi con el mismo cartel en la época de Scioli, donde sí estaba todo roto".

La Noticia 1 solicitó al Consejo Escolar la autorización para publicar las fotos que fueron tomadas recientemente en el establecimiento en construcción.