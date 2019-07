El candidato a gobernador por Consenso Federal Eduardo "Bali" Bucca se metió en la polémica entre "Juntos por el Cambio y el "Frente de Todos" que se desató tras las declaraciones de María Eugenia Vidal y la dura respuesta de Axel Kicillof

Aunque no emitió calificaciones, Bucca expresó que "los dichos de María Eugenia Vidal sobre Axel Kicillof y La Cámpora, es un negocio de Vidal y Kicillof, es el fracaso de la Argentina ver a políticos peleándose por cosas que no le afectan a la gente".

"Ayer murió otra persona por el monóxido de carbono. Hay una solución, la hizo un argentino llamado Miguel Ponce, del Conicet, presentamos un proyecto de ley y todavía no se trató. No me van a escuchar pelear con Vidal y Kicillof", disparó el candidato de Lavagna.