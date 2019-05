Carlos Arroyo, el intendente del municipio de General Pueyrredón, volvió a disparar duras declaraciones tras las polémicas hechas días atrás. “Una de las grandes desgracias que tiene esta ciudad es que está lleno de idiotas, de opinadores, de gente que no tiene idea de lo que habla. Hablan de cosas que no sabe”, expresó la última semana.

“Dentro de los políticos hay muchos opinadores que no han estudiado o que no tienen los años de experiencia que tengo yo en el caso, y opinan de cosas que no saben”, enfatizó.

En declaraciones a Radio Brisa, afirmó que tiene “muy sistematizado el tema”. “Para mí el ciudadano común es una víctima, dentro de los políticos hay muchos opinadores que no han estudiado o que no tienen los años de experiencia que tengo yo en el caso, y opinan, opinan y opinan”.

Y agregó: “Opinan de cosas que no saben. Porque si hubieran estudiado, por ejemplo administración y vieran cómo es el sistema en Francia, se darían cuenta que nosotros estamos trabajando con un personal reducido en muchos aspectos”.

En tanto, Arroyo defendió los nombramientos hechos en el Municipio ante cuestionamientos surgidos desde la Coalición Cívica, el radicalismo y el precandidato a intendente impulsado por Nación y Provincia, Guillermo Montenegro.

“Anoche yo estuve en un operativo de Gendarmería Nacional, y hablando con el jefe de Tránsito en ese momento le pregunté cuántos hombres tenía y disponíamos como toda dotación de quince hombres. Usted imagine lo que es Mar del Plata, la cantidad de autos que hay y dígame si puedo trabajar con esa cantidad de gente. Entonces, ese cuento de que hay demasiados empleados municipales… puede ser verdad que en algunas áreas sobre, eso no fue invento mío, lo heredé, pero hay muchas otras áreas como era Inspección General en donde no había gente directamente”, precisó.