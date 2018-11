- Por Christian Thomsen Hall

Luego de asistir al acto por el Día de la Lealtad en Tucumán, la semana pasada Sergio Massa hizo su reaparición en la provincia de Buenos Aires al participar en la celebración del 154° aniversario del municipio de General Las Heras. Desde allí, el líder del Frente Renovador inauguró la remodelada oficina de Desarrollo Social y la ampliación de una empresa agroindustrial junto al Intendente local, Javier Osuna y otros jefes comunales aliados al massismo.

Tras recibir a Massa en su distrito, Osuna dialogó con LaNoticia1.com y sostuvo que "Sergio será uno de los imprescindibles en las elecciones del 2019". "De él tengo una consideración un poco subjetiva. No puedo negar el afecto que le tengo. Venimos trabajando hace 5 años con ideas, laburo y acompañamiento. He tenido oportunidad de conocerlo, ya no solo desde lo político, sino también desde lo personal como constructor del espacio", confesó el jefe comunal.

En cuanto a las chances del exalcalde tigrense de ser candidato en 2019, Osuna expresó: "A mi me da la sensación de que Sergio es uno de los imprescindibles. Después uno puede imaginar si puede ser presidente o puede ser otra cosa, pero no tengo dudas que Argentina necesita dirigentes de su calibre para salir de esta situación complicada. Claramente estamos en presencia de un dirigente de peso", resaltó el además exconcejal.

No obstante, Osuna fue cauteloso: "La dinámica política hoy está en una polarización que nos hace perder la oportunidad de tener un proyecto de país con más inclusión, con un carácter más republicano y democrático. La discusión política de la Argentina se ha futbolizado, entonces las propuestas con contenido como las nuestras, en las últimas dos elecciones no tuvieron la proyección esperada. Queremos que el contenido vuelva a ser lo más importante".

Respecto a la nueva unión peronista que integra Massa de cara al 2019, Osuna señaló: "En esa mesa de cuatro están además Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto. Probablemente otros gobernadores se vayan sumando a esta tónica. Lo cierto es que la política a veces no depende de uno sino de las circunstancias sociales, económicas y políticas. Los resultados nunca son casualidad y tenemos que estar preparados para cuando la oportunidad se presente".

Al ser consultado sobre las declaraciones de su par de Tigre, Julio Zamora, quien manifestó que le gustaría que Cristina Kirchner se sume al espacio de Massa, Osuna se diferenció: "Para mi no están dadas las condiciones. Entiendo que todos los intendentes vienen de escenario distinto. En nuestro caso nacimos en Las Heras en 2013 con una propuesta de Sergio claramente pensada en ponerle freno a las elecciones indefinidas y abrirle las puertas a las nuevas generaciones de dirigentes".

Sin embargo, el alcalde no descartó sumar a un frente común a parte de los exfuncionarios que fueron parte de la gestión de Cristina: "Yo creo que sí es posible pensar hacia adelante en la unión con dirigentes que fueron importantes dentro del esquema del kirchnerismo, como puede ser Axel Kicilloff, o como lo fue Diego Bossio en su momento". Según consideró el jefe comunal peronista, "son gente que ha trabajado bien en la gestión y que seguramente lo van a seguir haciendo por su juventud".

Osuna también cuestionó la política de Cambiemos y dijo: "No estamos conformes con lo que se está haciendo a nivel nacional y provincial, ya lo he señalado. Pero también está claro que nosotros no andamos con un bidón de nafta agitando la caída del Gobierno ni muchos menos. Creemos que eso le hace un daño irreversible a la democracia pero también le genera un daño irreversible a un montón de gente que espera que la democracia le de soluciones y no permanentes decepciones".

Respecto a las causas de corrupción que sacuden a la exmandataria, el jefe comunal opinó: "La corrupción no nos puede atravesar como lo viene haciendo hace tantos años, porque atrás de la corrupción hay una enorme cantidad de pérdida de oportunidades. Hasta para la imagen de muchos dirigentes que fueron exitosos en cuanto a la gestión, y que lamentablemente al ser rozados por la corrupción, sufieron una pérdida de imagen que le hace mal a democracia".

Por último, Osuna reflexionó sobre esta nueva etapa del Frente Renovador de cara al año que viene. "Así como hemos ganado de manera contundente en 2013 y se nos ha negado en 2015 y 2017, puede ser que en este 2019, en una saturación de un enfrentamiento que no nos conduce a ningún lado, haya más gente que no quiere seguir con lo que tiene pero que tampoco quiere volver al pasado. El pueblo no se equivoca y nosotros tenemos que estar preparados para nuestra oportunidad".