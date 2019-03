Por Javier Cappiello

Pablo Zurro, el intendente del municipio de Pehuajó, destrozó con duras declaraciones a la administración de Cambiemos al formular duros cuestionamientos dirigidos a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Señaló que “no hay diferencia” entre ambos mandatarios y aseguró que son “lo mismo”.

“Vidal es Macri, no veo que exista una diferencia a no ser que el mono se ponga pollera. El gobierno de ambos es ambos es desastroso. Si me tengo que guiar por Pehuajó, la única vez que nos bajó fondos fue cuando se endeudó con la Ley 14.807 y 14.879, envió dinero a los municipios”, señaló a Lanoticia1.com.

“Cuando Vidal lo decidió, nos mandaron $7 millones de pesos para un salteo en un pueblo que se llama Mones Cazón, el cual no habíamos pedido y se lo dieron a un contratista del Estado que trabaja con ellos. Para el 2019 no sé si agradecerlo o prenderle una vela porque con el presupuesto nos dio para una cuadra de pavimento”, aseguró sobre la mandataria bonaerense.

Además, ratificó sus cuestionamientos al apuntar que “cuando la desblindan, la Gobernadora es la que dice que ‘los pibes no pueden estudiar en una universidad pública’”. “Es lo mismo que Macri”, subrayó

Sobre el distrito que administra desde el 2009, Zurro reveló que “el ciudadano de Pehuajó está afectado por la crisis que padece la Nación, el jubilado lo es todos lados y quizás acá tenga una vida mejor porque no es del Conurbano”.

“Cuando ese hombre paga la luz a $5000 pesos y gana $2600 sucede lo mismo. Cuando el aumento del pan lo tomamos a $60 porque si está $90 es más, en estos años macrista se incrementó en $445”, planteó

Consultado sobre el momento atravesado por las pequeñas y medianas empresas del distrito, el jefe comunal alineado al kirchnerismo precisó que las políticas nacionales de la actual gestión las hicieron “pedazos”.

“A las Pyme Macri las hizo pedazos, en el 2018 cerraron entre unas 3000 pequeñas y medianas empresas de cerdos, para después traerlos de Noruega. Lo que sí significó un buen negocio fue cuando le llevó un limón a (Donald) Trump y se quedó con Vaca Muerta, eso fue un ‘negoción’, también hay que valorarle las cosas buenas que hace”, ironizó

Y concluyó: “Macri es muy perverso, compartió 40 años negocios con el padre y al morir dijo que es un chorro. A los jubilados les dice ‘muchachos venga del que estoy y sean felices’, ellos ganan $7960 o $10.000 y el pasaje sale $7580. El país se cae a pedazos”.