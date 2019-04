En el marco del Plenario de Secretarios Generales de SUTEBA, el gremio resolvió condicionar el acuerdo salarial con el gobierno provincial, al cumplimiento de una serie de puntos luego que durante la jornada se lo considerara del lado de los que aceptaban la última propuesta del gobierno de María Eugenia Vidal.

Los puntos son "que se dejen sin efecto todos los sumarios por persecución laboral y sindical"; se homologuen los 12 puntos del acuerdo paritario nacional "para que se garanticen Escuelas Seguras"; la conformación de una comisión de políticas socioeducativas (comedores, transporte, becas, etc.); y no se descuenten los días de paro. Ahora, según supo LaNoticia1.com, la pelota quedó del lado de la provincia para ver si aceptan o no estas condiciones y así cerrar la paritaria.

Asimismo la definición de la FEB por la positiva llegó con críticas y una "votación reñida", informaron. "Los más de 250 representantes de los docentes que participaron del Congreso de la FEB definieron aceptar la propuesta salarial 2019", señalaron, al tiempo que aclararon que fue "más allá de que muchos distritos manifestaron profundo malestar a la hora de analizar el ofrecimiento".

"Dentro de los puntos centrales que manifestaron los congresales es que: si bien las sumas, de recupero 2018, se incorporan al básico, llega a los jubilados y se cumple pedido de cláusula gatillo 2019, los docentes seguimos corriendo en desventaja ante la inflación y sólo logramos recuperar salario".

Mirta Petrocini, Presidenta de la FEB, aseguró: "Con este modelo nacional y este contexto no hay salario que alcance. Para todos los sectores y en particular el docente, hay una baja real del salario. Si la Gobernadora Vidal entregaba esta propuesta en Febrero seguro hubiera evitado el conflicto, por ello desde FEB exigimos el no descuento de los días de paro que llevaron adelante los docentes bonaerenses."

Por otro lado, el gremio que conduce Roberto Baradel, resolvió participar, en el marco de la CTA, una jornada de lucha de 48 horas los días 3 y 4 de abril.

Durante dicha jornada, el miércoles 3 habrá acciones distritales que "expresen el reclamo por comedores, infraestructura y politicas socioeducativas", mientras que el 4 de abril habrá "cese total de actividades en el marco de la CTA bonaerense, para participar de la movilización nacional convocada por las centrales sindicales, incluyendo la exigencia de justicia completa por Carlos Fuentealba, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez". También se decidió impulsar la convocatoria a un paro general nacional en abril.

El panorama se completa con el rechazo por parte de Udocba y la amenaza de un paro de 48 horas y la aceptación de Amet, Sadop, que ya se produjo hace algunos días al igual que la de UPCN.