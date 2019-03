Un empleado del Tren Sarmiento, identificado como Sebastián Carranza, falleció al caer del techo del andén de la estación Castelar y en reclamo de medidas de seguridad paran por 24 horas la línea desde la hora 0 de este miércoles 20 de marzo afectando a los usuarios que suben en Moreno, Ituzaingó, Morón, Merlo y La Matanza.

El delegado gremial, Rubén Pollo Sobrero, consideró que Carranza "es una víctima de la desidia de la empresa que mata trabajadores por el incumplimiento de las normas de seguridad necesarias".

El empleado fallecido estaba trabajando en el cableado en el techo cuando se rompió y cayó varios metros sobre una escalera.

"(La empresa) Trenes Argentinos no aprendió nada de la tragedia de Once. Nuestros constantes reclamos de seguridad no son escuchados. No solo corren peligro los usuarios, también los trabajadores", denunció Sobrero.