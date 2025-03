Con el calendario electoral corriendo, Axel Kicillof necesita que la Legislatura decida rápidamente sobre la suspensión o no de las Primarias de cara a las elecciones intermedias. Así se los pidió a los legisladores durante su alocución en la apertura de sesiones ordinarias, en donde reafirmó que la decisión es de las cámaras y les pidió celeridad en el proceso.

En ese marco, la primera reunión de comisión de Diputados es la de Reforma política y del Estado que había sido convocada para este miércoles a las 13.00, sin embargo, el encuentro se suspendió y se llevará a cabo este jueves a la misma hora.

“No se va a avanzar en nada porque es una reunión informativa donde no se vota nada, porque no es reunión de comisión con orden del día, se convocó sin temario”, confirmó la diputada Susana González, en diálogo con LANOTICIA1.COM , quien es además secretaria de la Comisión que preside el radical Ricardo Balbín.

Según informa el calendario de la Cámara baja, la convocatoria es ”para poner en conocimiento, analizar y debatir sobre proyectos que modifican el sistema electoral, elecciones primarias, EPOAS, etc”. Entre los proyectos que debaten las PASO, se encuentra el de Rubén Eslaiman (FR), que pide la suspensión y el de Agustín Romo (LLA) que propone la derogación.

Susana H. González, diputada provincial por Ensenada.

“Como diputada del Frente Grande y miembro de un bloque de 37, yo creo que hay compañeros de mi bloque que están dilatando esto para que al Gobernador se le venzan los plazos”, sentenció la legisladora de Ensenada.

Y en esa línea afirmó: “El gobernador frente a esto va a tener que tomar una decisión que seguramente será convocar a las PASO, porque él no es Milei, él no puede emitir un decreto derogando una ley”.

“Así que, llevados a este extremo, evidentemente hay compañeros dentro de mi espacio que no le importan lo que la gente está pidiendo y, bueno, no quieren sentarse a discutir”, analizó la diputada que responde a Mario Secco.

“Digo esto porque la Asamblea Legislativa fue la semana pasada, pero previo a la Asamblea Legislativa tendríamos que habernos juntado, debatido, a ver qué es lo que va a hacer nuestro bloque. Hay tres partes en ese bloque y cada uno tiene derecho a mantener la postura que quiera mantener. Esto no es una secta”, aseguró.

Y añadió: “Presumo que habrá libre albedrío, como fue en el Gobierno Nacional, con la gravedad que acá ni siquiera se está tratando. En el Gobierno Nacional, por lo menos el Congreso trató, como trataron otras provincias, como trató la ciudad de Buenos Aires. Acá en la provincia de Buenos Aires no se está tratando”.

“Presumo que se estará negociando, no sé con quién ni quién, pero la realidad es que nosotros tenemos, en principio, sesión el 27 de marzo y no sabemos qué orden del día va a haber para esa sesión”, concluyó Susana González.

El Gobernador brindó una entrevista en vivo y en directo este miércoles en Gelatina.

En el mismo tono se expresó este miércoles el Gobernador en una entrevista que brindó al canal de streaming Gelatina donde sentó su parecer respecto a las Primarias, aseguró que le parece bien que se suspendan al tiempo que remarcó: “Pero es un tema legislativo la suspensión de las PASO y se sabe, por lo que pasó con el Presupuesto, que nosotros no tenemos mayoría legislativa”.

“Hoy es una incertidumbre, porque sacan las PASO nacional y por ahora hay PASO provincial, y yo como gobernador, entre las atribuciones de la Constitución, tengo que llamar a las PASO mientras haya PASO . Entonces, yo tengo que convocar a las PASO pronto para poder organizar el proceso electoral”, aseveró Axel Kicillof.

“Y mientras tanto, si no hay PASO, la cuestión de desdoblamiento o no desdoblamiento tiene otra fecha”, explicó el mandatario provincial. Y añadió: “Yo dije que me parecía sensato lo que plantearon mucho de suspenderlas, pero que resuelvan por una cosa o por la otra para poder cumplir lo que nos toca a nosotros, que es empezar a organizar un proceso electoral”.

Diputados de LLA piden Sesión Especial para eliminar las PASO

El bloque libertario de la Cámara baja bonaerense, presentó este martes un proyecto para eliminar definitivamente las Primarias. La iniciativa, que incluye el pedido de llamado a sesión especial, lleva la firma del diputado Agustín Romo.

El poryecto de LLA - hoja 1.

El poryecto de LLA - hoja 2.

“Desde LLA acabamos de presentar un proyecto para derogar las PASO en la provincia de Buenos Aires y que la plata que Kicillof pensaba gastar en eso vaya en su totalidad para ayudar a Bahía Blanca”, informó el legislador de La Libertad Avanza en sus redes sociales.