La estructura que comunica la ciudad de Carmen de Patagones con Viedma, provincia de Río Negro, tendrá un corte al tránsito y peatones por refacciones.

Ads

Será a partir del lunes 19 de enero, en principio, por el término de 20 días, debido a la realización de trabajos de reparación, mantenimiento y mejoras generales.

Las tareas se desarrollarán de manera conjunta y coordinada entre ambas comunas y la empresa rionegrina Tren Patagónico, con el objetivo de garantizar una intervención integral, segura y duradera sobre la estructura.

Ads

Entre los trabajos previstos se incluyen la reparación del pavimento, el reemplazo del adoquinado, mejoras en el sistema de iluminación, limpieza general, tareas de pintura y otras acciones necesarias para optimizar las condiciones de seguridad y funcionamiento del puente.

“Durante el período que demande la obra, se solicita a la comunidad comprensión y colaboración, recomendándose utilizar vías alternativas para el cruce entre ambas ciudades”, se indicó.

Ads

En este sentido, se recuerda que el puente Basilio Villarino registrará un incremento en la circulación vehicular, “por lo que se solicita circular con precaución”, respetando las normas de tránsito y las indicaciones correspondientes.