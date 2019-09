Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, negó que piense en irse de la Argentina una vez que el gobierno fuera derrotado en las elecciones del 27 de octubre. "No estoy pensando de ninguna manera en irme del país, está lejos de lo que yo soy", sentenció.

"Nunca se me ocurriría irme del país, estoy en campaña para trabajar y llegar al ballotage; no estoy pensando en el día después sino en el hoy", dijo y se mostró sorprendida por la nota periodística de un medio nacional que lanzó esa versión.

Bullrich señaló además que está "peleando para el 27 de octubre". "Mi ocupación es trabajar en la gestión como funcionaria y en la campaña electoral de Juntos por el Cambio para lograr un resultado diferente al del 11 de agosto", explicó a Radio La Red.

"Tengo un compromiso indeclinable con mi presidente y mi coalición. No pienso en el día después, pienso en el día a día hasta el 27 de octubre", aseguró.

Y agregó: "Soy consciente de que peleo contra narcos y no le tengo miedo a las medidas que he desarrollado. Es una decisión de nuestro gobierno luchar contra el narcotráfico y ha sido positivo para la población. Los que la pasan mal son los narcotraficantes".

"Del país no me voy: no estoy preocupada por mi seguridad. La nota dice que estoy desprotegida y que nadie de mi partido me habló. Yo hablo con el presidente todo el tiempo, estoy en la mesa política; no sé de dónde salieron esas versiones", sostuvo. "Me quedo en Argentina y espero quedarme también en el ministerio de Seguridad", manifestó.