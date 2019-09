Es único en el país. Un joven Maradona ayudó a financiarlo pateando penales en el Club de Leones local. Su belleza artística lo convirtieron en escenario de películas nacioneles y publicidades. LaNoticia1.com habló con Carlos Miramont, ex presidente de la asociación y quien lo trajo desde el zoológico de Buenos Aires en 1979. “Cuando me dicen “esta se vende” yo digo que vengo a comprar un Fiat 600 y me quieren vender un Mercedes Benz”, expresó el ex dirigente de la organización.