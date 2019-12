El diputado provincial pehuajense Avelino Zurro será el nuevo secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación y estará a cargo del vínculo con más de 2.300 municipios del país. De esta manera, pedirá licencia como diputado bonaerense para hacerse cargo del área que se desarrolla bajo la órbita del Ministro Eduardo "Wado" De Pedro.

Al respecto, Zurro expresó que "es una enorme responsabilidad que te designen Secretario de Estado. Obviamente que esto no es una cuestión personal, sino colectiva; yo soy parte de un proyecto político y en lo local parte de un equipo de trabajo que encabeza (el intendente de Pehuajó) Pablo Javier Zurro y que, junto a muchísimos compañeros y compañeras, hemos demostrado que se puede transformar una gestión local mejorándole la calidad de vida a todos los vecinos y vecinas de un distrito, en este caso el de Pehuajó”.

Además, remarcó que “el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Ministro de Pedro, han decidido que la Secretaría de Asuntos Municipales vuelva a ser una Secretaría y elevar el rango, entendiendo que los Municipios son vitales en la construcción de una Argentina diferente”

El actual diputado Zurro inició su trayectoria como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Pehuajó y prosiguió su labor legislativa como Diputado Provincial dentro del kirchnerismo desde 2015 y fue reelecto en las últimas elecciones.

Su tío e intendente de Pehuajó se mostró muy contento por la noticia. "Todo el mundo sabe que hablar de Avelino me resulta a veces difícil y por ahí quedaría mal porque es mi sobrino, pero no lo mezclo, todo el mundo sabe que yo soy muy objetivo. No lo mezclo porque, dentro del espacio que construimos y que nos costó mucho, donde indudablemente nos reconocen a nivel nacional y provincial, Avelino tiene un mérito muy grande".

"Él fue un excelente Secretario de Gobierno, fue y es hasta hoy un excelente diputado reconocido por todo el mundo. Dentro del grupo, en el que tuvimos una resistencia muy fuerte al neoliberalismo y al macrismo, Avelino cumplió un rol muy importante. Ese rol se lo reconocen hoy con este cargo que para mí ,como parte de este grupo que estamos trabajando desde hace mucho, como kirchnerista y como quizás conductor que soy, es un orgullo”, agregó.

Por último, destacó que quien será Secretario "se lo merece, porque es capaz y trabajador. Tener a alguien así dentro de una Secretaría de Estado es clave para él, para nosotros y sobre todo, y lo que más interesa, es clave para la gente de Pehuajó. Todo el mundo sabe que yo voy a seguir gestionando, ni hablar de mi relación con Cristina. Esta es una puerta más que se les abre a todos los pehuajenses. Para mí es un orgullo".