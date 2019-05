Una tensa pelea entre vecinos de Luján y proteccionistas de animales ocurrió este sábado luego de que un camión volcó el en el puente que une las rutas 6 y 7 en Acceso Oeste. Mientras algunos vecinos faenaban a los animales que trasladaba el vehículo, activistas independientes y voluntarios de Zona Norte Animal Save y El Paraíso Animal lograron salvar a dos terneros.

Desde Voicot expresaron su indignación: "La Policía dejó la zona liberada, no me crucé con ni un sólo policía en todo el tiempo que estuve. No había encargados, solo personas violentas y enojadas". "Estoy muy triste de haber estado tan cerca y no haber podido salvarlos. Pero por suerte, dos de ellos pudieron ser rescatados y hoy son libres por primera vez en su vida", sostuvieron.

Por su parte, Luciana, una de las proteccionistas que asistió al lugar, relató: "Volcó un camión con terneros, bebés de meses, que salieron corriendo asustados y la gente del lugar inició una cacería con cuchillos y objetos contundentes". "Eran bebés asustados por el accidente y asustados porque la gente se les venía encima para matarlos", contó la joven a través de Facebook.

"Las primeras en llegar al lugar fueron dos compañeras, que solitas les hicieron frente a esos tipos como pudieron, aguantándose que les dijeran cosas horribles, soportando ver como mataban a esos bebés delante de sus ojos. Ellas lograron finalmente esconderse detrás de una arboleda con uno de los terneros. Hubiesen visto el miedo de ese chiquito", contó la activista.

"Al rato llegamos nosotros y ahí nos quedamos escondidos, tratando de no hacer ruido, viendo como merodeaban por la zona hombres con motos, con autos, con caballos, buscando más terneritos para matar", recordó la joven proteccionista, quien luego se preguntó: "¿Cómo hacerle eso a un bebé de otra especie está bien y no se cuestiona?".

Los dos terneros se recuperan hoy en El Paraíso de los Animales, un refugio ubicado en General Rodríguez que alberga desde hace más de cuatro décadas a caballos, vacas, perros, toros y más especies. En lo que va del año, varias vacas, toros y cerdos fueron rescatados en eventos similares dentro de la provincia de Buenos Aires por proteccionistas.