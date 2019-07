La intendenta de Monte Sandra Mayol instruyó al asesor letrado Lucio Quejillaver Boye para que inicie las acciones para que el Municipio sea parte en la investigación de la conocida "Masacre de Monte del pasado 20 de mayo.

"A partir de esta acción el Municipio de Monte como persona jurídica, a través de los representantes legales, podrá controlar la evolución del proceso, apelar y pedir condena de todos los culpables, incluso para el caso de que la fiscalía no lo haga", informó la comuna en comunicado difundido en medios locales.

Los detenidos ya empezaron a pedir excarcelaciones. "Nadie habla de esta posibilidad", sostuvo Mayol, y agregó, "por ello hemos decidido presentarnos, estar listos y apelar si los liberan".

En las últimas horas, Mayol rechazó ir al Concejo Delberante, habló de "fines políticos" para ese pedido y en un extenso escrito asegura: "Con los antecedentes de las convocatorias multitudinarias que se han generado en ocasiones anteriores, frente a un tema tan sensible y que no debe quedar preso de climas electorales, ni usted ni ninguno de los ediles está en condiciones de garantizar la seguridad de los presentes o de la ciudadanía, máxime cuando he compulsado con las autoridades de rigor y no hay presentación formal cursada por su presidencia tendiente a garantizar esos fines".