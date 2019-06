Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente oficialista, vaticinó la reelección de María Eugenia Vidal y disparó fuertes críticas a Axel Kicillof, rival en la provincia del oficialismo para la gobernación, a quien ya había tildado de "comunista".

"Evo Morales es más inteligente que Kicillof que dijo que este acuerdo es una tragedia, es de izquierda pero no es tonto", dijo el senador por Río Negro quien citó al presidente de Bolivia elogiando el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea a diferencia de la postura del exministro de Economía.

Y agregó: "Hay que conocer un poco de historia y opinar con consistencia, es preocupante cuando un dirigente que quiere gobernar la provincia de Buenos Aires como Kicillof le apunta al sector más vital, que es uno de los beneficiados por este acuerdo, que es el sector agropecuario y ganadero de la provincia. Es muy interesante porque permite hacer un análisis sobre cómo tiene que votar la Argentina y sobre lo que está en juego".

"No tengo problemas personales con Kicillof. No va a ganar porque creo que el gobierno provincial está haciendo una buena tarea. María Eugenia Vidal va a reiterar el triunfo. Tampoco hago futurismo, lo que tengo es una intuición", vaticinó Pichetto en diálogo con Radio La Red.

Y prosiguió: "En este tipo de definiciones también se ven los dirigentes. Cuando se hace un análisis tan ligero, y no se reconoce incluso que el gobierno al cual él perteneció, en el año 2014, donde la expresidenta Cristina Fernández de manera correcta se juntó con el presidente francés Hollande y dijo "Estamos avanzado". Cuando se sale con este tipo de declaraciones por mero interés electoral o las propias declaraciones del precandidato a presidente que no fueron afortunadas, o la de Pino Solanas...son visiones equivocadas que afectan el interés argentino".

En otro orden, el senador, consultado por qué hubiera hecho el General Juan Domingo Perón en la actualidad dijo: "Estaría acompañando este proceso. Era un hombre inteligente, no era un hombre que atrasaba. El de la vuelta, en el '73, creía en la necesidad de que los argentinos se reencuentren".

Polémica con Espert

Por otra parte, calificó de una "estupidez que se dice de manera irresponsable" en medios y redes sociales la de un intento de proscripción por parte suya al sumar al partido UNIR que lidera Alberto Asseff al frente oficialista propinada por su salida del frente que lleva a José Luis Espert a la presidencia.

"Sumé a Asseff y lo ha decidido libremente. Hacer política en la Argentina no se puede hacer con un club de fútbol ni con una ONG, hay que hacerlo con un partido político. Lo que no se puede es trasladar al otro es la torpeza de no tener un partido", aseguró