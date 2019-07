"Necesitamos que Ducoté deje de hacer campaña del verso, que deje de hacer promesas que después no cumple y que venga al Concejo Deliberante que es el ámbito que corresponde, a explicarles a los pilarenses temas que son de suma gravedad y que viene evadiendo hace casi cuatro años", sentenció Achával.

En algunos casos, el pedido de interpelación abarca temas que ya formaron parte de otros pedidos de informes, nunca respondidos. Como el referido al caso de una bebé robada en la maternidad Meisner. "Las mujeres que van al hospital se siguen preguntando qué pasó con el robo del bebé, qué tipo de medidas se tomaron, y cómo pueden estar tranquilas de que eso no va a volver a suceder", sostuvo el edil del Frente de Todos.

Y agregó: "También debería explicar cómo es que recibe fondos de una papelera que continúa contaminando el Río Luján, con los daños de salud que eso implica. No sabemos cuánto fue el monto de donación, por qué se levantó la clausura en 2016 y por qué se dejó de controlar municipalmente el impacto ambiental que esta papelera genera".

A su vez, Achával se refirió a los distintos casos denunciados por supuestos desvíos de fondos: "Todavía no sabemos qué paso con los $87.000.000 del convenio de hábitat de Monterrey. La Justicia sigue avanzando pero el Intendente ya debería haberle explicado a los derquinos dónde está esa plata, que no se ve en la calle. Y lo más preocupante, es que no se trata de un caso aislado, tampoco explicó por qué pagamos $8.000.000 una planta potabilizadora que salía $2.000.000; o por qué le pagamos más de $1.000.000 a una ONG que no existe", indicó