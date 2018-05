Nicolás Ducoté, intendente de Pilar, desmintió las versiones de Patricio Cristino, el periodista local que señaló que se filmó en una zanja simulando recorrer zonas inundadas del distrito. "A aquellos que buscan sacar réditos políticos sobre la situación que están pasando vecinos de Pilar los invito a venir a colaborar con tantas familias que hoy nos necesitan cerca de ellas y no editando videos", apuntó en su cuenta de Twitter.

"Pueden preguntarle a las familias de la zona más inaccesible de Río Luján que está en el cruce de Panamericana y el Río (no hay manera mejor de llegar si no es por ese camino en bote) como nos acercamos a ayudarlos", indicó el jefe comunal.

"Vamos a seguir dando la cara y poniendo el hombro a cada vecino, como venimos haciendo hace más de 72 horas en los barrios más complicados y en nuestro centro de evacuados", reafirmó.

Y subrayó: "Sigan editando videos y engañando a los vecinos, nosotros seguimos junto a quienes más nos necesitan".

Desde el Municipio de Pilar, ratificaron las acciones desarrolladas por el Intendente y desmintieron lo sostenido por Cristino.

"En el día de ayer, junto a responsables de Defensa Civil, bomberos, Nicolás (Ducoté) se acercaron a las zonas más afectadas, que son las personas que viven al lado del Río Luján, el cual tiene una altura media de 3 metros, desborda en 6 y ayer estaba en 7, 50 m. La única manera de acceder era con una lancha, él fue hasta el costado de Panamericana (donde está el video), ahí cargaron toda la mercadería y la entregaron", confirmaron fuentes oficiales a La Noticia1.

Además, explicaron que "el video es de un periodista local, entiendo que estaba en el lugar, pero no lo podemos confirmar" y precisaron que lo visto "es la imagen de Nicolás yendo para Luján".

"No tengo imágenes del momento, pero él (Ducoté) pidió que no lo acompañemos con fotos o video porque no es una situación para llegar con un equipo. Entiendo que el agua hasta la cintura no da para sacar una foto. Es morboso e impacta que pueda llegar a ser una movida política con algo como esto", remarcaron desde el Ejecutivo de Pilar.

En tanto, informaron que en la comuna hubo 135 evacuados, pero que esa cifra descendió a 117 y esas personas fueron trasladadas al Microestadio de la ciudad que funciona como centro de asistencia.