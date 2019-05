Daniel Bermudez, concejal del bloque Propin del municipio de Pinamar, brindó detalles sobre la situación que atraviesa el transporte público de la comuna y la suspensión sorpresiva del servicio de la Empresa Montemar. El edil señaló que “no hay ningún representante” la firma que la localidad balnearia con otros puntos de la Costa Atlántica.

“No funciona desde el sábado y al dirigirnos a la empresa no encontramos ningún representante, está cerrada y el personal que estaba no nos pudo dar alguna explicación. El servicio no se está prestando”, explicó el funcionario a Lanoticia1.com

Además, expresó que la falta de la línea “preocupa bastante” y aseguró que desde el Ejecutivo se “intimó a la empresa para que informe su situación jurídica”. “Tenemos entendido en base a trascendidos que se le quitaron recorridos a localidades vecinas del transporte interurbano de Villa Gesell y de General Madariaga”, precisó Bermudez.

Y agregó: “Preocupa bastante que la compañía que no esté circulando dentro de Pinamar porque está dejando muchos chicos que tienen que ir a la escuela y mucha gente que debe llegar hasta su trabajo”.

Bermudez apuntó que la actual problemática de la firma tranviaria “pone en peligro la situación laboral de los quienes trabajan allí” y afirmó que en la compañía hubo una medida de fuerza gremial hace semanas atrás.

“Hace poco hubo un paro de los empleados adheridos al gremio porque se estaban demorando en el pago de los salarios. Comenzó con una medida por 48 horas porque no se pagaron los sueldos de abril, pero vemos que esto se prolongó en el tiempo”, manifestó.

En tanto, en la sesión extraordinaria desarrollada en el Concejo Deliberante local, se aprobó por unanimidad un proyecto para que distintos intendentes de los municipios vecinos hagan gestiones para resolver la problemática.