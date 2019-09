Lidia Elsa Satragno, o simplemente Pinky, vuelve a la televisión tras 18 años fuera de la pantalla chica para recordar grandes momentos de su labor en el medio. Será en la Televisión Pública con el programa "Memorias Desordenadas" que tendrá entrevistas, materiales inéditos, anécdotas e invitados especiales que se sumarán a estrellas de todos los tiempos.

Pero ese estelar paso por los medios para la oriunda de San Justo y afiliada a la Unión Cívica Radical pese a haber tenido un padre peronista también le permitió dar el salto a la política bonaerense el cual no estuvo exento de episodios históricos.

Hace 20 años, en 1999, fue candidata a intendenta de La Matanza por la Alianza que llevaba a Graciela Fernández Meijide a la gobernación y a Fernando de la Rúa a la presidencia.

La conductora dijo al cabo de la jornada electoral del 24 de octubre que había ganado. "Todo indica que voy a ser la nueva intendenta de La Matanza", había dicho a pocos minutos de cerrado el comicio. Sin embargo, horas después, debió reconocer la derrota y el invicto del Partido Justicialista en La Matanza a manos de Alberto Balestrini.

Años después, en 2007, volvió a incursionar en la arena política y aceptó integrar la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Unión Pro con Francisco de Narváez candidato a gobernador en alianza con el partido del por entonces candidato a jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Fue electa y cumplió mandato hasta 2011, año en que sonó su nombre para la gobernación, idea que no prosperó.

Pinky y De Narváez en 2007

A partir de allí no volvió a ocupar cargos y tiempo después reconoció que no iba a volver. “Me hizo daño el Congreso, porque me sentí muy frustrada”, dijo. Ante la consulta de un eventual regreso, fue categórica: “Basta ya, no quiero saber más nada con la política".

Tras superar diversas complicaciones de salud, Pinky contará en su programa a partir de este sábado 28 a las 21 horas con la coconducción de Kari Araujo. El ciclo recorrerá la carrera profesional de Pinky con una variada gama de figuras como Jorge Luis Borges, Ricardo Darín, Juan Manuel Fangio, Susana Giménez, Tita Merello, Sandro, Tato Bores y Mariano Mores como algunas de los diversas personalidades convocadas a lo largo de su trayectoria.