La diputada provincial por la Octava Sección de Cambiemos y Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género en LaPlata, Carolina Píparo, lanzó fuertes declaraciones este viernes a través de su cuenta de Twitter donde salió a defender a la Gobernadora María Eugenia Vidal.

Con su estilo inconfundible, Píparo respondió a una nota del diario Perfil titulada: "El triste exilio de María Eugenia Vidal: volver a casa de mamá". En el tuit que promocionaba el artículo también indicaban que la mandataria "se mudará después de las elecciones irremontables".

Vive en una base militar porque no se hizo la boluda frente a las patotas de delincuentes que decían que se podía y que no en la provincia. No se hizo un palacio por las dudas ni montó empresas para exprimir al Estado desde el poder. No perdamos a la mejor gobernadora #SiSePuede https://t.co/tnhBQu2rdt — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) September 27, 2019

"Vidal vive en una base militar porque no se hizo la boluda frente a las patotas de delincuentes que decían que se podía y que no en la Provincia", manifestó la legisladora, quien disparó contra el kirchnerismo: "No se hizo un palacio por las dudas ni montó empresas para exprimir al Estado desde el poder".

Por último, la diputada bonaerense y funcionaria platense se refirió directamente a las elecciones del próximo 27 de octubre y en ese sentido llamó a apoyar a la mandataria y candidata de Juntos por el Cambio. "No perdamos a la mejor gobernadora", pidió por intermedio de las redes sociales.