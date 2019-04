Dentro de la labor legislativa en el Concejo Deliberante del bloque Cambiemos hay algunos cuestionamientos en torno a decretos emanados desde el Ejecutivo. Y en este sentido se generó una polémica en cuanto a la publicación o no de estos al público. "Hablamos de la falta de transparencia", sostuvo por un lado Edgard Killmeate, concejal macrista. “Nos encontramos que durante 2018 nunca se publicó ningún decreto en el boletín oficial ni en la página web", agregó.

"Fuimos a ver este tema, a hablar con el secretario de Gobierno y con el intendente. En Gobierno nos dijeron que no podían hacer copias, por eso estuvimos yendo a sacar fotos a cada uno de los decretos", agregó el presidente del bloque sobre los más de 2.000 decretos emitidos. Si se aceptan donaciones, por ejemplo, deben pasar por el Concejo. Pero lo que cuestionamos es la no publicación, algo que creemos que es serio", denunció el edil que presentará el caso en la justicia.

"Si hay errores haremos las denuncias pertinentes al Tribunal de Cuentas. Si hablamos de transparencia hay que hacerlo en serio. La gente tiene que saber a quién se dio subsidios. El no publicar los decretos no sabemos por qué es. No nos dieron explicaciones", agregó Killmeate al medio local NoticiasMercedinas, donde indicó que están estudiando "tema por tema" que puntos corresponde hacer por decreto, convencidos de que "varios de ellos" no corresponden.

Por su parte, el secretario de Gobierno municipal, Dr. Juan Pablo López, salió en defensa del Intendente del FPV, Juan Ignacio Ustarroz, y sostuvo que "no se publica todo por cuestiones de privacidad". Además confirmó que los concejales estuvieron yendo a su oficina a fotografiar los decretos. "Vinieron varias veces y no tenemos problemas en que saquen fotos o copias. Incluso hemos dejado las puertas abiertas para que todos vean que se está haciendo este trabajo".