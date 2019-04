Pese a que todavía no oficializó si será candidato, el exitendendente de Olavarría, José Eseverri, mencionó las "cosas que no voy a hacer en la campaña". "No voy a hacer es sacarme fotos en la casa de los vecinos que visito, me parece que hay mucha pobreza como para que el político además muestre que va a tomar mate con un pobre, porque no transmite nada eso", disparó.

"Otra cosa que no voy a hacer en la campaña es empapelar la ciudad. Me parece que la gente está demasiado pobre y empobrecida Olavarría, y que la política se ande mostrando con una enorme cartelería que sale muchísima guita pegada en toda la ciudad me parece una ofensa a quienes están sufriendo", agregó el ex jefe comunal en declaraciones a Radio Olavarría.

Durante la entrevista en el programa "Entre amigos", Eseverri además criticó la gestión actual y dijo: "Dejamos prácticamente completos los parques industriales de nuestra ciudad y ahí lo único que crecieron en estos cuatro años han sido pastos. El Intendente no fue capaz de defender ni siquiera el Fondo de la Soja por estar alineado con el gobierno nacional y provincial", concluyó.