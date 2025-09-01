El Tribunal en lo Criminal N.º 1 condenó al policía Jorge Orlando Fuentealba por haber inventado que tenía domicilio en el Partido de Patagones durante varios años, para cobrar el beneficio por Zona Desfavorable aprobado por Ley, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión.

Además, se le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, reglas de conducta durante 3 años y el cumplimiento de 240 horas de tareas comunitarias en organismos o instituciones públicas o privadas de bien público.

Según la causa, investigada por la UFIJ N°10 a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, los hechos sucedieron desde el mes de noviembre de 2014 hasta el mes de junio de 2024 inclusive, cuando consignó datos falsos respecto de su lugar de residencia en la localidad de Juan A. Pradere, maniobra que concretó con el objeto de percibir dinero extra en su salario.

Como consecuencia de ello, hizo incurrir en error a las autoridades que tenían a su cargo la liquidación de haberes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quienes tomaron como ciertos los datos brindados por el acusado en sus declaraciones juradas y procedieron a abonar el monto por Suplemento por Zona Desfavorable, junto a sus haberes mensuales.

El accionar de Fuentealba generó una percepción indebida en su salario y una consecuencia patrimonial perjudicial para la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, de más de 43 millones de pesos.

Fuentealba fue condenado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública bajo la modalidad de estafa agravada por haber sido cometida por funcionario público, en concurso ideal con falsificación ideológica de instrumento público.