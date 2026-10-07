“Las fiestas populares son mucho más que una celebración. Detrás de cada una hay hoteles, restaurantes, comercios, emprendedores, productores y familias que trabajan. Hay visitantes que llegan, consumen, conocen nuestra ciudad y muchas veces vuelven. Poner en valor nuestras fiestas también es generar desarrollo y nuevas oportunidades para la economía local”, señaló Pablo Petrecca.

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El Senador resaltó que el reconocimiento provincial permitirá además fortalecer la promoción de Junín dentro del calendario turístico bonaerense y proyectar hacia otros municipios una celebración que forma parte de la historia y de la identidad de la ciudad.

En ese sentido, Petrecca remarcó que el turismo constituye una actividad capaz de distribuir recursos directamente en las economías locales, porque el movimiento generado por cada visitante alcanza a distintos sectores: desde la gastronomía y el alojamiento hasta el comercio, los servicios, los emprendimientos y las actividades recreativas.

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“Cuando una ciudad logra construir una identidad turística, esa identidad también se transforma en una herramienta de desarrollo. Junín tiene historia, cultura, naturaleza y una ubicación estratégica. Tenemos que aprovechar todo ese potencial para que cada persona que nos visita encuentre razones para quedarse, recorrer la ciudad, consumir y regresar”, indicó.

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