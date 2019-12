El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto que establece asueto para esa jornada en la administración pública provincial e invita a hacer lo propio a la Legislatura, al Poder Judicial y a los Municipios, que en muchos casos ya habían dispuesto no trabajar no sólo el 30 sino tamién el 23. Los días 24 y 31 ya habían sido establecidos como no laborables, por las fiestas.