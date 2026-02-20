Hace apenas unos años, el acceso a imágenes satelitales era algo mucho más complicado y costoso que ahora, especialmente de las de alta resolución. Afortunadamente, la situación es muy diferente en la actualidad. Personas de diferentes lugares, posición económica e interés en estos datos tienen a su disposición múltiples fuentes de datos satelitales, tanto gratis como de pago.

Ads

Este creciente interés por la tecnología satelital se ve favorecido por el acceso a imágenes satelitales de la Tierra online y sin complicaciones. Sin embargo, no es el único motivo, ya que es la respuesta natural a un cambio en la forma en la que se interactúa y demanda información sobre nuestro planeta.

La revolución de los datos comienza con un acceso libre y abierto

En la década de los 70 del siglo pasado, cuando los satélites comenzaron a utilizarse, su acceso estaba restringido principalmente a militares. Los científicos fueron los siguientes en utilizar esta tecnología en sus investigaciones. Aunque el acceso comenzó a liberalizarse poco a poco, el coste de adquisición de los datos era prohibitivo para muchas personas y empresas, quedando reservados únicamente a grandes empresas capaces de hacer frente a este coste. Otro problema adicional en aquel momento radicaba en el desconocimiento sobre cómo usar estas imágenes de forma adecuada para llegar a resultados o conclusiones que justificasen el gasto.

Ads

A raíz del acceso gratuito a datos históricos de archivo, y posteriormente con la democratización de los datos, las imágenes satelitales dejaron de ser un producto de nicho para convertirse en una herramienta clave para el conocimiento y la innovación. El auge de las plataformas de análisis en línea eliminó la necesidad de aprender a manejar herramientas muy complejas y de entender la teledetección. Gracias a estas plataformas, cualquier usuario con acceso a Internet puede encontrar fácilmente imágenes satelitales, de alta resolución o de calidades más modestas, de forma completamente gratuita y realizar un análisis básico en pocos clics, generando atracción por avanzar y comprender más.

Una nueva herramienta para mejorar la agricultura y otros sectores empresariales

Son muchos los sectores que se han visto favorecidos por la irrupción generalizada de la tecnología satelital, aunque la agricultura es seguramente el que más. La agricultura se ha basado durante siglos en el conocimiento adquirido previamente y en suposiciones o intuición, con resultados variables. Sin embargo, el creciente aumento de la población mundial y los efectos del cambio climático obligan a modificar la forma en la que se cultiva. Para conseguir un mejor uso de los recursos sin perder rendimiento, la agricultura ha tenido que incrementar la precisión y eso se ha logrado, principalmente, por los datos satelitales.

Ads

Al ser una fuente de datos objetivos y actualizados, la gestión de los campos ha cambiado, permitiendo conocer en tiempo real la salud de las plantas, las condiciones del suelo , etc. Las imágenes satelitales en tiempo real no solo las usan los agricultores, las compañías de seguros también se apoyan en ellas para evaluar los daños causados por fenómenos meteorológicos de forma remota. Al comparar imágenes de archivo con datos actuales, pueden estimar el valor de la reclamación o buscar posibles intentos de fraude.

Otros sectores donde la tecnología satelital ha irrumpido con fuerza son el sector energético, que supervisan las infraestructuras a distancia para detectar problemas; el sector de la construcción, donde las imágenes se usan para visualizar la evolución de las obras; o el sector logístico, ya que las imágenes satelitales ayudan en la gestión de las flotas y la localización de los vehículos.

Preservación medioambiental y evaluación de las catástrofes naturales

El medioambiente es uno de los temas de actualidad más relevantes de los últimos años. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero está provocando un aumento de las temperaturas medias en el planeta, cuyas consecuencias van desde la pérdida de hielo en los casquetes polares a la desertización de zonas anteriormente verdes. Se trata, no obstante, de zonas de gran tamaño, a veces alejadas de los núcleos de población, por lo que su monitorización puede resultar prácticamente imposible. Es por eso que los satélites se han convertido en una pieza clave en este proceso, permitiendo conocer qué sucede en cada momento y cuantificar y medir los parámetros necesarios, bien con las propias imágenes o mediante el uso de índices de vegetación.

Ads

Otro aspecto relevante en la cuestión medioambiental son las catástrofes naturales, cada vez más impredecibles y virulentas. Las tareas de rescate se apoyan fuertemente en la tecnología satelital , ayudando a conocer las zonas más afectadas y las rutas de acceso disponibles para coordinar las labores sobre el terreno. También son de utilidad para comprender la verdadera magnitud de la destrucción y cuantificar la cantidad de ayudas necesarias. Asimismo, la curiosidad de personas de cualquier parte del mundo sobre el estado después de la catástrofe puede saciarse con la última imagen satelital disponible de la zona afectada.

A medida que la disponibilidad de datos satelitales crece, así lo hace el interés general por esta tecnología. Las imágenes satelitales ya no son una herramienta cara al alcance de unos pocos, sino una fuente fidedigna y versátil para obtener información relevante sobre la Tierra. En combinación con tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la humanidad será capaz de alcanzar un nuevo nivel de comprensión de nuestro planeta y todo lo que le rodea.

Autor:

Kateryna Sergieieva

Kateryna Sergieieva es Doctora en Tecnologías de la información y cuenta con 15 años de experiencia en teledetección. Es la científica responsable del desarrollo de tecnologías de monitorización por satélite y detección de cambios en las características de la superficie. Kateryna es autora de más de 60 publicaciones científicas.