"El problema central que tiene Argentina tiene que ver con lo político. Creo que si hubiéramos tenido un acuerdo, nos evitábamos el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional). Si tuviera que elegir, me quedo con el político. Creo que el Gobierno pensó que era la manera de recuperar confianza por un camino más corto, pero no logró ese efecto", sostuvo Alfonso Prat Gay en declaraciones televisivas.

Y agregó: "(Al Gobierno de Mauricio Macri) lo veo más en una posición de 'esto es lo que había que hacer y hay que aguantar'. De esa manera no me parece que se gana una elección. Si se quiere gobernar la Argentina durante los próximos cuatro años, hay que tener un discurso consistente, y si eso implica reconsiderar las personas y las fórmulas, creo que eso es lo que hay que hacer".

Sin embargo, aclaró que en su visión del acuerdo nacional, no está incluida la ex Presidenta Cristina Kirchner, principal figura de la oposición. "Cuando se dice acuerdo, no es lo mismo que rejunte", dijo.