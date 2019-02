La ciudad de Arrecifes se encuentra conmocionada por una alarmante ola de suicidios que llegó a la escalofriante cifra de 12 personas fallecidas en el término de tres meses. Toda la comunidad está preocupada por esta situación, ya desde hace tiempo, pero no se observa ningún tipo de reacción desde el ámbito oficial, más allá de que no tengan absolutamente ninguna responsabilidad en la repetición de estos hechos.

LaNoticia1.com se contactó con los periodistas de Radio Uno (107.1), el primer medio en informar acerca de esta grave problemática. Desde la FM explicaron a este portal que desde hace días intentan comunicarse con varias autoridades locales que entienden en la materia. Sin embargo, a pesar de los reiteradas llamados, nadie de Salud ni del Centro de Prevención de Adicciones respondió a la requisitoria.

Según precisaron desde Radio Uno, hasta el momento no se conoció ninguna acción pública de parte de las autoridades de salud, ni municipales ni provinciales, informando o previniendo al respecto. "Quizás las acciones públicas oficiales que se puedan ejecutar en prevención de suicidios, no sirvan o no alcancen, porque es una problemática sumamente compleja. Pero peor que eso, es no hacer nada", señalaron desde la radio.

LaNoticia1.com dialogó con el concejal del FPV por Arrecifes, Martín Tamassi, quien cuestionó la "pasividad" del jefe comunal de Cambiemos, Javier Olaeta. "Presenté un proyecto de ordenanza para avanzar en la adhesión a la ley nacional de prevención del suicidio e intenté comunicarme a través de una nota con el Intendente para ponerme a disposición, pero hasta el momento no obtuve ningún tipo de respuesta", señaló.

"El silencio de la municipalidad es total", comentó el edil, quien agregó: "No sabémos qué explicación puede tener esta ola de suicidios, pero lo que sí sabemos es que no se hizo ningún trabajo de campo". "Como no estamos en período de sesiones ordinarias, hace un mes decidí enviar una nota al intendente. Pero no sólo no recibí ninguna respuesta, sino que en este tiempo se incrementaron la cantidad de suicidos".

De acuerdo a lo que detalló Tamassi a LaNoticia1.com, "el patrón de edad de las personas fallecidas varía". En los últimos tres meses hubo un total de 12 suicidios. Éste último mes se registraron dos suicidios y las víctimas fueron dos chicos muy jóvenes, de tan solo 16 años", detalló el concejal, quien por último analizó: "Posiblemente una de las causas sea la falta de futuro que ven en la ciudad con la problemática laboral".