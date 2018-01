Se lanzó de manera oficial LASA Líneas Aéreas, una nueva aerolínea argentina que comenzará a operar a partir de Semana Santa conectando el Municipio de General Pueyrredón, desde el Aeropuerto Internacional Astor Piazolla, con diferentes destinos del sur del país y Chile.

Estos nuevos vuelos unirán la ciudad balnearia con otras ciudades como Santa Rosa, Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche, Chapelco, Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel, Viedma, Calafate, Río Gallegos, Río Grande y Usuahia, además de las chilenas Temuco y Puerto Montt, sin la necesidad de pasar por Aeroparque.

El ministro Tizado agradeció la inversión realizada por el grupo y consideró que "son los inversores privados los que transforman la realidad de la gente, generando empleo invirtiendo su plata, confiando en nosotros, confiando en la gente y eso no tiene que pasar desapercibido".

Asimismo, destacó que "esto se logra por una política decidida del ministro (de Transporte, Guillermo) Dietrich, de abrir la competencia en el mercado aerocomercial de Argentina", al tiempo que manifestó que esto "genera trabajo, competencia y mejores precios, competitividad y eficiencia".

Por su parte Juan Silenzi, CEO de LASA,que se define en su web institucional como "una nueva aerolínea argentina, no low cost y de alta eficiencia", destacó: "Vinimos para quedarnos. Sin lugar a dudas vamos a contar con LASA Líneas Aéreas en Mar del Plata por un largo tiempo. Esta ciudad tiene cerca de un millón de habitantes, mucha producción de turismo y un potencial enorme, con lo cual que no estén conectados con otros sectores del país es realmente insólito. Por eso quiero agradecer a las autoridades nacionales, porque sin una política pública esto no se logra".