El fatal desenlace se produjo en la intersección de Cabrera y calle 19, en Coronel Pringles, cuando Marín se desplazaba conduciendo su vehículo en las primeras horas de la mañana de este domingo (4 de enero)

En ese instante habría sufrido una repentina descompensación de salud, lo que provocó que perdiera el control del rodado y se accidentara.

Alertados por lo sucedido con el referente y actual Secretario General de la Unión Empleados de Comercio (UEC), se montó un operativo de rescate con la presencia de Bomberos Voluntarios y personal de seguridad y salud, quienes trabajaron en el lugar para socorrerlo.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados por los servidores públicos, al momento de ser rescatado del habitáculo, el dirigente gremial ya se encontraba fallecido.

Marín era además referente del peronismo local y había renovado su compromiso con los afiliados mercantiles en agosto de 2022, cuando fue reelecto para conducir el gremio hasta septiembre de 2026.

Bajo su gestión, el sindicato alcanzó la implementación del Descanso Dominical para empleados de grandes superficies, la construcción de nuevos consultorios médicos y la sala de estudios para los afiliados, además de una activa política de beneficios sociales y becas estudiantiles, informó El Orden.