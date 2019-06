El suceso tuvo lugar el último 23 de noviembre al mediodía cuando Eguillor llegó a la Fiscalía de Instrucción 22 y fue atendido por la secretaria María José Ballestero, con el fin de tomar conocimiento de una causa en su contra.

"Me voy a quedar acá hasta que vea la causa y si no va a ver lo que te va a pasar, ¿me entendiste? Vos no sos nadie, mi mamá es fiscal de Lomas de Zamora, yo me estoy por recibir de abogado y vos no sos nadie, así que andá dándome la cauas por que yo me quedo acá también", le dijo el imputado a la funcionaria.

Eguillor está detenido con prisión preventiva por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" contra una chica de 22 años en un departamento de San Telmo el pasado noviembre, cuando el joven afirmó que la salvó cuando se quiso suicidar.