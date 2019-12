El ministro de Salud, Ginés González García, anunció que se publicará un nuevo protocolo de aborto no punible o interrupción legal del embarazo (ILE) este viernes en el Boletín Oficial.

La guía permite sistematizar los procedimientos médicos para practicar la ILE. El ministro criticó que se "ha generado una cierta intimidación" para que no se cumpla y aseguró que se reinstaura pero "no para ganar votos sino para cumplir con la ley". "Queremos que sirva como respaldo para todos profesionales que están en el país", dijo. Pero adelantó: "Es un país federal, depende mucho que se adhieran las provincias".

La publicación del último protocolo que estuvo vigente fue motivo de enfado el expresidente Mauricio Macri y que llevó a la renuncia al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. Lo mismo sucedió en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal y su exministra Zulma Ortiz aunque el nuevo ministro bonaerense Daniel Gollán, adelantó que adherirán.

"Seguramente se van a oponer los "antiderechos", pero estamos un dando un instrumento sanitario para cumplir con la ley", aseguró González García, quien aseguró: "El protocolo en sí mismo no cambia la historia, pero nosotros estamos dispuestos a cambiar la historia con mucho más que el protocolo".

Respecto a la objeción de conciencia, el ministro aseguró que son "respetuosos de la objeción de conciencia pero no puede ser una coartada institucional para que no se cumpla con la ley, no puede quedarse sin respuesta institucional". Además indicó que el protocolo "es un poquito más flexible" en cuanto a ese punto.