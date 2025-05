“Me parece importante traer algunas cifras y ponerlas en relación, porque si no pareciera que el Gobernador no puede discernir lo que puede discernir el sentido común", inició su alocución el diputado kicillofista, única voz que se levantó en la Cámara Baja defendiendo el proyecto que el Ejecutivo envió al Senado. En el mismo, Axel Kicillf propone suspender el cobro de las deudas que los municipios tienen con la Provincia por el Fondo Covid, al tiempo que solicita autorización para endeudamiento.

Cabe recordar que la condonación de deudas era el primer tema en el orden del día para la sesión de este miércoles, pero que su votación fue postergada dada la iniciativa que ingresó en la Cámara Alta, sin embargo, los diputados tuvieron su momento para pronunciarse al respecto. En ese contexto, Gustavo Pulti, comenzó su discurso respondiendo a las declaraciones de su compañero de bancada, Facundo Tignanelli. El diputado de La Cámpora lanzó un tuit en los últimos días señalando: "No es una deuda que se "perdona" a las intendencias. Dicho fondo fue creado con recursos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional , en el marco de la emergencia sanitaria".

“Lo primero que me gustaría marcar es que los fondos que en el año 2020 fueron entregados a los municipios, no solamente provinieron de los Aportes del Tesoro Nacional, también hubo ATP, también hubo Aportes del Tesoro Provincial por 13 mil millones de pesos", aseguró Pulti sin mencionar al camporista, aunque, ante la interna a cielo abierto que vive el peronismo, no se trata ni del primer ni el último cruce entre los dos espacios que comparten el bloque de Unión por la Patria (UxP). Y agregó: “No solamente se entregaron estos fondos sino que además representaron el 3% de todo lo que se entregó".

“La otra cosa que sería importante significar y poner en términos de razonabilidad es que la condonación, más allá de las decisiones que se tomen, la condonación ha operado de hecho”, aseveró Pulti y explicó que “a valores reales de moneda homogénea, estos 8 mil millones de pesos se han licuado en un 96%, o sea que a valores reales, cotejando aquella cifra con esta cifra, la cifra de hoy representa apenas un 4% de lo que se dio en 2020”.

“Y la otra cosa que hay que significar es que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha establecido para este año transferencias a los municipios por 70 mil millones de pesos para los Fondos de Seguridad, de los que lleva entregados 28.000. Además de 470 mil millones de pesos en obras públicas en diferentes municipios, en un país que no hace más obra pública; y 400.000 por el SAE”.

En esa línea, el diputado remarcó que “este mismo gobernador consintió una condonación de hecho, porque no les actualizó los fondos a los municipios. Con un proceso inflacionario tan significativo como el que ha habido, pronunciadísimo, por ejemplo, en los primeros meses del año 2024, con indicadores inéditos en ese periodo, no se le ocurrió al gobierno de la provincia decir hay que actualizar estos fondos, fue consintiendo una condonación de hecho”.

Asimismo, Pulti apuntó contra la motosierra de Javier Milei: “Y es una provincia a la que este año le recortaron 2,7 billones de pesos. No millones, no con M, con B larga. 2,7 billones de pesos”. Además, recordó que “es el mismo gobierno que no ha podido tener todavía presupuesto provincial”.

“Entonces, en la casa de enfrente no hay un distraído. En la casa de enfrente no hay uno que no entiende. En la casa de enfrente hay uno que está resolviendo recortes, que no se borró en la pandemia, y que en esta circunstancia de preocupación extendida, porque yo rescato de todas las bancadas esa preocupación, por la situación financiera de los municipios, ha resuelto mejorar la condición a pesar de no tener presupuesto”.

“¿Y cómo la mejora? Manda un proyecto de ley que dice que el 8% del acceso al crédito que necesitamos, acceso al crédito que en un 70% o 80% es para pagar deudas en dólares que tomó el gobierno de María Eugenia Vidal, un 8% va a ser destinado a los municipios”.

En ese contexto, Pulti defendió el pedido de endeudamiento de Kicillof: “Hace falta acceso al crédito también para mejorar la condición de asistencia a los municipios. Condición de asistencia que no va a ser la última vez que debatamos, ni este proyecto de condonación va a ser el último tampoco, porque en tanto continúe el modelo económico libertario, se seguirá retrayendo la economía”.

“Se seguirá deteriorando la capacidad recaudatoria de los municipios y aquello que se suponía que se hacía para, otra vez más en la Argentina, aquello que se suponía que se hacía para tener equilibrio financiero termina generando mayor déficit, porque lo que resuelve los déficits es la actividad económica, retraída en todos los rubros que ustedes quieran relevar en este momento”, concluyó Pulti.