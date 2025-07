Pasaron cuatro años del brutal asesinato de su padre y Nicolás Sabo decidió meterse en el barro político. Con 29 años y una historia marcada por la tragedia, encabezará la lista de concejales del espacio Potencia, liderado por la ex funcionaria María Eugenia Talerico, en La Matanza.

Puede interesarte

“Lo que pasó con mi viejo fue lo que me motivó a meterme acá. Al principio no quería saber nada, tuve que hacer el duelo, pero ahora me siento preparado. Hoy quiero ser la voz de los vecinos comunes”, dijo Sabo en diálogo con Infobae.

El joven, que trabaja como kiosquero al igual que lo hacía su padre, forma parte de una lista de un espacio liberal. Su principal preocupación es la seguridad y el joven ya trabaja junto a su equipo en propuestas concretas: redireccionar fondos de cámaras de fotomultas hacia cámaras de vigilancia, más patrulleros en las calles y políticas de prevención del delito.

Puede interesarte

Sin embargo, aclaró que su rol como concejal no se limitará solo a este eje. “Mi función será escuchar a los vecinos, representar sus problemas y cortar con la distancia que hay entre ellos y la política. Quiero estar cerca, como uno más”, afirmó.

El asesinato del padre

El crimen de Roberto Sabo ocurrió el 7 de noviembre de 2021, a plena luz del día, en su kiosco de Ramos Mejía. A solo 300 metros de la comisaría, un delincuente de 30 años con antecedentes penales, acompañado por una menor de edad, le robó y lo asesinó a sangre fría. Cuatro disparos le quitaron la vida. El asesino había salido de prisión en 2020 tras cumplir seis años por robo.