Dirigentes de Cambiemos de La Matanza denunciaron el ataque a militantes durante un timbreo encabezado por el concejal del PRO, Lucas Córdoba, en el barrio La Loma de la localidad de Gregorio de Laferrere. Según la denuncia, cinco hombre se bajaron de un auto, increparon a los funcionarios que conversaban con los vecinos y le pegaron un fierrazo a uno de los concejales.

Luego de conocerse la noticia que convulsionó a La Matanza durante todo el fin de semana, la intendenta del FPV, Verónica Magario, publicó un escueto comunicado en su cuenta de Twitter donde repudió el violento episodio. "Repudiamos todo tipo de violencia y lamentamos el episodio sufrido por el concejal Lucas Córdoba y sus acompañantes", escribió.

En diálogo con LaNoticia1.com, Lucas Córdoba relató el terrible momento que vivió junto a militantes cuando recibió un fierrazo al intentar interceder en la agresión a otros jóvenes que también resultaron agredidos. Según contó a este portal, "a las chicas las obligaron a sacarse las remeras del Pro y una de ellas quedó en corpiño". "Todas se refugiaron en casas de vecinos", recordó.

De acuerdo a lo que consideró Córdoba, la agresión tuvo "intencionalidad política": "Yo no sé si el ataque fue casual o fue premeditado pero que hubo intencionalidad política, de eso no me cabe duda". "Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno municipal de Verónica Magario se comunicó para repudiar el hecho o ponerse a disposición", agregó en declaraciones a este medio.