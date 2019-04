Marcelo Hugo Tinelli dio inicio anoche a la temporada número 30 de su histórico programa "ShowMatch" y más allá de la emotividad que significó el regreso de uno del programas más exitosos de la pantalla chica, se esperaba que el conductor -¿y político?- hiciera alguna reflexión sobre la situación del país o diera algún indicio sobre su posible candidatura en las elecciones que se avecinan.

"Estos festejos (por los 30 años del programa) se dan en un contexto difícil, en un año en que todo parece que es cuesta arriba, mucha gente puede pensar: '¿De qué nos podemos reír? No estamos para festejar…'. Y los entiendo, realmente", expresó sobre la realidad argentina. Además, en varios sketches del programa también hicieron alusión a su posible candidatura y la suba desenfrenada del dólar.

Tinelli adelantó que serán imitados tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri y aprovechó para referirse a ellos con un tono irónico. "Cristina me dijo `no puedo quedarme porque tengo otro compromiso´ ", expresó respecto a la senadora nacional. Mientras que al referirse a Macri dijo: "El Presidente tenía que ir a un hogar para charlar con unas familias para preguntarles cómo estaba el país".

Anteriormente, en una entrevista para el programa Basta de Todo, Tinelli había manifestado: "Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda, tienen el boleto picado". Además, en la previa de la temporada 30 de "ShowMatch", el conductor había dicho: "Sigo afirmando que no descarto dedicarme a la política en algún momento de mi vida. Me gustaría devolver el cariño que me dio la gente".