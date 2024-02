Un hombre de 42 años, oriundo de Chivilcoy, falleció en la ciudad de La Plata tras permanecer varios días internado con un cuadro severo de dengue hemorrágico. comenzó con una falla renal y concluyó con shock generalizado y falla multiorgánica, sufriendo un paro cardíaco en la madrugada de este jueves.

Así lo informó su hermana, Juliana al medio local La Razón y contó que Fernando Andrés Benítez “tenía un hijo de seis años, era separado y vivía en La Plata”. Había sido tratado en la Clínica Belgrano de esa ciudad donde falleció este jueves a las 03.10.

“Sufría de episodios de epilepsia que demandaban internación, dos o tres días, en ocasiones estaba internado con respiración mecánica, en este caso, esta vez, un vecino y mi sobrino lo encontraron en un episodio que pensamos era epiléptico”, explicó.

“Y lo internaron en la Clínica Belgrano de La Plata, al tercer día le diagnosticaron una falla renal, no entendíamos porqué, no veíamos la conexión con lo que él padecía, entonces solicitamos un traslado, pero no conseguimos cama en ningún lado”, remarcó Juliana.

Contó que cuando su hermano murió les “avisaron de la clínica que vayamos rápido que se había agravado y falleció a los pocos minutos”, y contó: “nos vinimos a Chivilcoy y lo trajimos, tuvimos que velarlo a cajón cerrado por las condiciones en las que se encontraba”.

La forma hemorrágica del dengue denominado como “dengue grave” en la actualidad, se asocia con síntomas tales como: pérdida del apetito, vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza y dolor abdominal. Pueden ocurrir shock e insuficiencia circulatoria y fallas generalizadas de los órganos, siendo causal de muerte en casi el 50% de los casos.

Fernando Andrés Benítez supo ser parte del equipo de trabajo del Registro de las Personas en Chivilcoy como agente catastral y como Técnico en Ambiente había pedido el traslado al Ministerio de Ambiente de la Provincia en La Plata, donde desempeñaba funciones en la actualidad.

“Fueron muchos días de angustia de no tener un diagnóstico certero, siempre en familia íbamos y veníamos, los médicos intentaron todo, no estaba en condiciones de ser operado, estaba en estado crítico con muy pocas probabilidades de sobrevida”, cerró, “mi hermano era muy querido, somos una familia muy unida, recibimos muchas demostraciones de afectos de personas que lo conocieron”.