Jorge "Beto" Altieri perteneció al Regimiento de Infantería Mecanizado 7 “Coronel Conde” de la ciudad de la Plata, y combatió en la batalla de Monte Longdon, donde su casco le salvó la vida.

Dicho casco se subasta por ebay a 10.500 libras esterlinas, un poco más de 13.000 dólares o medio millón de pesos argentinos.

Altieri expresó que le gustaría recuperarlo, y que no es la primera vez que subastan el casco que le salvó la vida. Él mismo intentó comprarlo, 30 años después de la guerra, pero no lo consiguió.

El ex combatiente, nacido en Banfield en 1962, una vez expresó: "En Monte Longdon fuimos atacados por un batallón de unos 500 ingleses y nosotros éramos 60". Fue una de las batallas más cruentas de la guerra de Malvinas.

Altieri, además, dijo que su batalla continúa: "Una vez, tuve la oportunidad de hablar con el soldado inglés Vincent Bradley que combatió contra nosotros, y me preguntó cuándo me había rendido y yo le dije: 'Yo no me rendí ni fui tomado prisionero. La guerra mía continúa, porque a mí me sacaron de Malvinas antes de la rendición. Así que yo sigo combatiendo'".

El casco, perforado por esquirlas de mortero, le salvó la vida a Altieri, pero el proyectil le dejó secuelas. "Perdí tejido de la parte izquierda de mi cerebro que contiene los circuitos de conducción del brazo, la pierna y el habla. También perdí mi ojo izquierdo. Tengo una prótesis ahora", narró el ex conscripto.

Altieri confía en que, tarde o temprano, recuperará su casco, el casco que lo trajo de la muerte. "Tengo esperanzas", dijo.