23.30hs

Estoy en un cumpleaños en #Quilmes y nos arruinan el festejo porque le reventaron el auto a mi cuñado.

Amenaza c arma de fuego @YoSoyMartiniano está todo el barrio en la calle. Indignados

Ausencia policial.

Mamadera. pic.twitter.com/p7Atpa2RrQ — Diego Brancatelli (@diegobranca) 4 de agosto de 2019

El periodista Diego Brancatelli criticó en Twitter al intendente de Cambiemos, Martiniano Molina, por el robo que sufrió su cuñado mientras la familia celebraba un cumpleaños en el partido bonaerense de Quilmes. A través de su cuenta en la red social Twitter, el panelista de Intratables mostró fotos de cómo quedó el vehículo tras haber sido violentado por ladrones que le reventaron el vidrio para quitarle las pertenencias.

"23.30hs. Estoy en un cumpleaños en Quilmes y nos arruinan el festejo porque le reventaron el auto a mi cuñado", empezó relatando Brancatelli en las redes sociales. "Amenaza con arma de fuego. Martiniano Molina, está todo el barrio en la calle. Indignados Ausencia policial. Mamadera”, dijo el periodista, quien agregó: "La policía nunca vino. Que noche. Del festejo a la indignación. #Quilmes".

Esta mañana me cuenta mi cuñado que el 20 de Julio ya había sufrido la misma modalidad de robo pero en Matienzo y Mitre.

Casi a la misma hora, medianoche.

Pleno centro.

Una locura.

Me llegan mensajes x todos lados de casos similares@YoSoyMartiniano #Quilmes

inseguridad al palo. — Diego Brancatelli (@diegobranca) 4 de agosto de 2019

"Esta mañana me cuenta mi cuñado que el 20 de Julio ya había sufrido la misma modalidad de robo. Pleno centro. Una locura. Me llegan mensajes x todos lados de casos similares", completó, arrobando al intendente. Los mensajes del comunicador kirchnerista rápidamente generaron reacciones en las redes sociales y la mayoría de los mensajes que le dejaron al panelista de América no fueron de los más cariñosos.

Esto con Cristina no pasaba no Branka? — Sandra (titi = tia) (@titi_soy) 4 de agosto de 2019

"Empezó la campaña contra Molina", comentó @nadadora29; "Son tus amigotes que 'roban con codigos' como decía Guillermo Moreno. Para mi fue auto-robo", agregó @basta_kks; "Después tocan a un chorro y se arma", expresó @Faedu_ok; "Ahora reclamas presencia policial?", dijo @chinareclara; "Cuando te toca cerca te duele no?", añadió @DarioRial1; "Es una sensación la inseguridad Branca", ironizó @ggspicu.