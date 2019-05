Un vecino de la localidad bonaerense de Bernal Oeste denunció en las redes sociales una insólita situación que vivió su mamá con militantes de La Cámpora Quilmes. El hombre acusó a la agrupación kirchnerista de haber engañado a su madre y haberse aprovechado de la anciana para pintar un mural de Néstor Kirchner en el frente de su casa.

El denunciante, llamado Daniel Zárate, expresó su indignación en Facebook donde expuso que el grupo de La Campora del distrito le había prometido a su madre jubilada que la visitaría la candidata a intendente por Quilmes y actual diputada Mayra Mendoza, pero que ella nunca fue y los militantes pintaron un mural en su casa sin autorización.

"El finde no estuve yendo a la casa de mí mamá y el sábado a la mañana amaneció el paredón de la casa de mi vieja con un mural de La Cámpora Quilmes", expresó Zárate, quien denunció que a su mamá la engañaron: "Tengo una gran indignación porque le mintieron, hablaron que en el barrio iba a venir Mayra Mendoza y que podía pásar a saludarla".

Según indicó Daniel, "en ningún momento le dijeron a mi mamá en hacer eso en nuestro muro". "Una total falta de respeto y atrevidos en hacer algo así. Somos una familia 100% peronista todas las generaciones nuestras, no me molestas la imagen de Néstor, pero que hagan en sus casas o en una plaza, no sé...", se explayó el hombre notoriamente enojado.

Zárate remarcó que "no pueden hacer eso en una casa de familia, menos sin haber antes dicho a nosotros". "Ahora que nos vengan a pintar ellos y nos dejen como estaba. Yo poco que pude tapar, encima le mandaron pintura sintético", lamentó el hombre, quien concluyó: "¿Por qué no van a pintar un colegio si tienen pintura para gastar? Pendejos atrevidos".