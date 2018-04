Por Javier Cappiello

Tras el pedido de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal de eliminación de impuestos a las tasas de los servicios municipales, el edil Andrés Rosa del bloque “Compromiso por Junín”, presentó un proyecto de ordenanza al Ejecutivo juninense para estar en la misma sintonía del pedido del Gobierno nacional y provincial. En la medida se apunta al impacto de las tarifas y el rol del Municipio para bajar el costo en las boletas de gas y luz.

“Estamos de acuerdo en que el impacto de aumento de las tarifas se le hace muy difícil a cualquier vecino de la provincia de Buenos Aires. Cuando se hace el análisis de la cantidad de impuestos, entiendo que es necesario un esfuerzo del Gobierno nacional, de la Provincia que también ya lo asumió y el local, el cual es el que menos incidencia tiene”, señaló el edil a La Noticia1.

En ese sentido, detalló la ordenanza enviada a la administración encabezada por Pablo Petrecca, durante la última sesión del Concejo Deliberante. “Por eso presenté un proyecto en el cual le pido al Ejecutivo local que haga la reducción de las tasas que atañen a las tarifas de energía. Obviamente, después habrá que la reducción de la provincia de Buenos Aires cómo impacta en el presupuesto municipal porque en el nuestro ya hay ítems que ya están aprobados”, explicó Rosa.

Y agregó: “Devenida una reducción también habrá una afectación. Por ende, en mi propuesta autorizo al ejecutivo local a después pedir las compensaciones correspondientes en la provincia de Buenos Aires”.

El concejal de Compromiso por Junín, además, cuestionó que no hay relación entre la elevación de los servicios públicos con el poder adquisitivo de los bonaerenses.

“No se si esto alcanza a cubrir las expectativas de los ciudadanos, entre los que me siento incluido. Si bien somos conscientes de que ha quedado un sistema colapsado por la anterior gestión kirchnerista, los aumentos han sido muy importantes, la economía no ha crecido, y los salarios tampoco en proporción a los incrementos que se piden”, apuntó.

