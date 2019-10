El exministro Florencio Randazzo volvió al escenario político justo en medio de la campaña electoral para apoyar al candidato a presidente Alberto Fernández y a la candidata a intendente de Chivilcoy, Constanza Alonso, del "Frente de Todos".

El raid empezó con la primera foto de ambos juntos en una estación de servicio de Carmen de Areco el viernes por la mañana para luego seguir camino en Junín, Chacabuco y finalizar con un acto en el club Colón de Chivilcoy, de donde es oriundo el exministro de Transporte. Ese recorrido no estuvo exento de la crónica policial ya que denunciaron a "pungas" por robo de celulares y billeteras en medio de los dos últimos actos.

En ese marco, Fernández y Randazzo conincidieron en calificar a Alonso como "una joven promesa de la política" durante la conferencia de prensa previa al acto. La candidata del FDT deberá remontar el 36,8% obtenido en las PASO donde el actual intendente Guillermo Britos fue el más votado gracias a un fenomenal corte de boleta que le ayudó a alcanzar el 45,25%.

"Florencio siempre creyó que el camino era volver a unirnos”, remarcó Fernández. Luego hizo hincapié en que “los desencuentros con Florencio tienen más que ver con los diarios que con la realidad".

Por su parte Randazzo, remarcó: "Voy a acompañar como lo hice siempre, nunca dejé de apoyar al Peronismo, tengo una conducta y una trayectoria de muchos años”. Luego dijo: "Siento una enorme responsabilidad de lo ocurrido en Chivilcoy. Si hay algo que me ha dolido es haber perdido, en algún momento, la confianza en los vecinos, porque el capital que manejamos es ajeno, no es propio".

"Por eso - agregó - tenemos un gran compromiso que Coty pueda ser la próxima intendenta y esto tiene que ver con la idea de generar nuestro próximo relevo, junto a Luciano (Dellepiane) sean los que nos sucedan a nosotros y lo hagan mejor que nosotros. Ahora, no es menos cierto que eso sería imposible si creemos, solamente, que lo vamos a hacer con los chivilcoyanos".

Y subrayó, según informó el medio local La Razón: "Para volver a ser la ‘perla del oeste’, no lo podemos hacer solos, lo vamos a realizar si somos capaces de acompañar a Coty para que acompañe a Axel y a Alberto. Si me he ganado algún derecho o confianza de los vecinos, es que nos acompañen, tenemos una oportunidad histórica".

Consultado sobre su visión de Chivilcoy y la administración de Britos, el exministro aseveró: "La actual administración no es ajena a lo que ocurre en el resto del país. En estos últimos cuatro años hemos retrocedido, es una ciudad menos segura, menos desarrollada, con menos trabajo y con menos dignidad para todos los Chivilcoyanos, por eso tenemos un enorme desafío".