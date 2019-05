La comisaría del municipio de Chacabuco fue reconocida como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. El nombramiento del sitio fue impulsado por la secretaría de Derechos Humanos bonaerense, la de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y, la Red Federal de Sitios de Memoria (Ley Nacional de Sitios 26.691).

“Pasaba caminando todos los días por esta vereda, se hacían muchos comentarios respecto de esta Comisaría, las autoridades me contaron la historia real y pasar por acá ya no era lo mismo. Es importante llevar adelante esta señalización porque no debemos olvidar que acá pasaron cosas horribles”, expresó Lara Molina, responsable de la secretaría de DD. HH.

De la iniciativa, además, formaron parte la Municipalidad de la Chacabuco, la Comisión Provincial de la Memoria y participaron sobrevivientes y familiares a través de la Comisión Memoria y Justicia de Chacabuco.